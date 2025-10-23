Депутатите промениха програмата си – започнаха с върнатия от президента закон за ДАНС

Със 119 гласа „За“ (60 от ГЕРБ-СДС, 27 от ДПС-Ново начало, 12 от БСП-Обединена левица, 16 от ИТН, и четири гласа от нечленуващите народни представители в парламентарни групи) парламентът размести първоначалната си програма за днес и вкара като първа точка отхвърления от президента Румен Радев законопроект за Държавната агенция „Национална сигурност“.

„Против“ гласуваха 82 народни представители (30 от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България, 31 от „Възраждане“, 3 от „Алианс за права и свободи“, 11 от МЕЧ, 7 от „Величие“). „Въздържал се“ гласуваха 6 народни представители от „Алианс за права и свободи“.

Вчера вътрешната парламентарна комисия отхвърли ветото на президента, независимо че в мотивите си той припомни как преди 12 години правомощието по назначаване и освобождаване на председателя на ДАНС за първи път е било възложено на парламента, но това довело до обществен скандал. Тогава – в деня на обнародването на поправките на 14 юни 2013 г., депутатите избират Делян Пеевски за председател на ДАНС. Това именно води до бурни протести в цялата страна.

Като втора точка за днес мнозинството заложи да гледа на второ четене промените в Закона за защита на конкуренцията. Срещу точката възразиха от „Продължаваме промяната-Демократична България“, като Надежда Йорданова обърна внимание, че промените са одобрени вчера от комисия и депутатите не са се запознали с тях.

„Докладът съдържа 40 параграфа – има отхвърлени предложения, има нови текстове. Ясно е, наумили сте си и ще направите една камара глупости“ – коментира Йорданова и предположи, че законопроектът може да бъде разгледан и утре – поне за да бъде спазен законодателният процес с минимално уважение.

Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) й обясни, че миналата седмица работна група е разгледала всички предложения, включително и тези на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Ето защо според него Йорданова няма основания да говори, че промените се правят по спешност. Той добави и че вчерашният дебат е продължил повече от два часа, а на работната група миналата седмица не е имало представител на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

Последва декларация от името на „Алианс за права и свободи“, посветена на системни нарушения на принципа на върховенството на закона, безпристрастност на съдебната власт и правото на защита на българските граждани. По-конкретно тя засягаше случая с кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер.

Припомняме, че вчера Окръжен съд – Хасково му наложи мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност“ по искане на прокуратурата заради 4 работни обвинения, свързани със сделки с имоти, извършени в периода от 2019 до 2025 г., които са ощетили общината.

Според „Алианс за права и свободи“ става въпрос за използване на правосъдието за разправа с неудобни лица.