Фирми от България и Виетнам обсъждат възможностите за бизнес сътрудничество

Бизнес форум Възможности за бизнес сътрудничество България Виетнам

В периода 23–25 октомври България е домакин на официално посещение на виетнамска делегация, водена от То Лам, генерален секретар на Виетнамската комунистическа партия. Делегацията включва над 40 представители на правителствени институции и водещи компании от различни сектори на виетнамската икономика, както и представители на бизнес организации.

В рамките на визитата, на 23 октомври в „Гранд Хотел Милениум София“, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в партньорство с Агенция за чуждестранни инвестиции на Виетнам (FIA) организира Бизнес форум „Възможности за бизнес сътрудничество между Република България и СР Виетнам“ с нетуъркинг, насочен към представителите на бизнеса от двете страни. Събитието ще започне в 14:30 часа. 

Събитието ще предостави възможност на участниците от сектори като фармацевтична индустрия, високотехнологични производства и ИКТ, автомобилостроене, транспорт, чиста енергия, земеделие и хранително-вкусовата промишленост, дигитална инфраструктура, авиация, телекомуникации и други, да се запознаят с потенциални партньори, да обменят идеи и да установят преки контакти за взаимноизгодно сътрудничество.

В рамките на форума ще бъдат представени актуални постижения, предизвикателства и възможни решения, пред които са изправени предприятията в съвременната динамична икономическа среда. Основната цел на проявата е да се насърчи икономическата устойчивост на фирмите и да се създадат благоприятни условия за реализиране на доходоносни сделки и дългосрочни партньорства.

През 2025 г. икономическите и търговски отношения между България и Виетнам отбелязват значителен напредък.

Наблюдава се устойчив ръст в двустранния стокооборот и засилване на сътрудничеството в редица стратегически области. Според официални данни, през 2024 г. търговският обмен между двете страни достига 292 милиона щатски долара, което представлява увеличение от 33.5% спрямо предходната година. През първите месеци на 2025 г. се отчита допълнителен ръст от 29%, което потвърждава задълбочаването на икономическите връзки.

В контекста на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, в сила от 2020 г., Виетнам е вторият най-голям търговски партньор на Европейския съюз сред страните от Асоциацията на нациите в Югоизточна Азия, а българските предприятия получават разширен достъп до виетнамския пазар, което открива нови възможности за износ, инвестиции и технологичен трансфер.

