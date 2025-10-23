Стефан Дечев: В годините преди Съединението България е превърната в задунайска губерния (част 3)

През 1883 г. от 31 млн. лв. държавен бюджет, 21 млн. лв. се контролират от министерства, оглавявани от руски поданици, напомня Стефан Дечев

На 29 октомври от 19.00 ч. в книжарница “Умберто и Ко” на ул. Славянска 14, ще се състои представянето на новата книга на историка Стефан Дечев “Съединението срещу Задкулисието. Политика и Памет (1885-1998)“.

Механизмите, чрез които руското влияние действа задкулисната власт в Княжество България и Източна Румелия в годините преди Съединението, са разнообразни и многопосочни.

Показателно е, че през 1883 г. от 31 млн. лв. държавен бюджет, 21 млн. лв. се контролират от министерства, оглавявани от хора, родени в Русия. Интересното е, че по това време България няма дипломатическо представителство в руската столица. Княз Александър Първи изпраща Константин Стоилов в Русия, за да стане български дипломатически агент, но той не е приет от местните фактори. Това изрично показва, че Русия не признава България за самостоятелна държава.

До Съединението българският военен министър е руски генерал, а около 200 руски офицери заемат висшите командни постове в нашата армия. С противопоставянето на руския цар срещу Съединението, той изтегля всички тях, непосредствено преди нападението на Сърбия срещу България.

Русофилите в онези години определят Съединението като „черна дата за България“ и вдигат лозунги като „да живей велика славянска България“, „смърт на английските слуги“ и „долу слугите на австро-маджаро-чифутите“. Подобна лексика чуваме и днес.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ историкът Стефан Дечев, бивш преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград и настоящ в НБУ.

