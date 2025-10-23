ДНСК разпореди премахване на незаконните постройки в „Елените“, собствениците скачат на държавата

ДНСК разпореди премахване на незаконните постройки край реката. Собственици готвят искове срещу държавата след заповедта.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) издаде заповед за премахване на незаконните строежи по коритото на река Козлука във ваканционното селище „Елените“, пострадало тежко при наводнението на 3 октомври, става ясно от публикация на ДНСК.

В официалния документ, публикуван на сайта на институцията, са посочени 13 поземлени имота, през които минава признатата за незаконна корекция на реката. Съоръжението беше проверено от инженерен екип на държавното предприятие „Язовири и каскади“, а впоследствие областният управител на Бургас Владимир Крумов обяви, че коритото е било стеснено от основите на апартхотел „Негреско“.

От ДНСК уточняват, че възражения срещу констативния акт могат да се подават в 7-дневен срок от 22 октомври в Регионалната дирекция за строителен контрол – Бургас.

Адвокат Грета Ганева, представляваща сдружението на собствениците, вече е внесла официално възражение, в което се казва: „В качеството си на заинтересована страна поисках имотите да бъдат индивидуализирани правилно. Даваме шанс на администрацията да проведе процеса законосъобразно“, посочи тя.

Собственици на жилища в „Негреско“ отричат обвиненията, че сградата е незаконна. По думите им строежът е изпълнен според всички изисквания и е устоял на бедствието, дори е задържал част от наноси и отпадъци, идващи от незаконното сметище над комплекса. Жителите на „Елените“ вече обявиха, че ще заведат иск срещу държавата, Община Несебър и инвеститора за нанесените щети.

Те твърдят, че нямат подкрепа от институциите, а след отмяната на бедственото положение сами организират почистването.

Природозащитникът Тома Белев посочи в своя публикация във Facebook, че в заповедта има сериозни неточности: „Първите девет имота не са в землището на Свети Влас, а в това на село Емона. Два от останалите са със сгрешени идентификатори, а верни са само последните два, които са всъщност плажът на Елените.“

„Все повече факти насочват мисълта ми, че кк Елените вече не са собственост на Арабаджиеви, а на някой от управляващата в момента коалиция.

Първо беше липсата на документите за строителството и устройството – властите не публикуваха нито един. Второ беше почистването на курорта – държавата и общината го платиха изцяло, независимо че всичко е частна собственост и те никога досега не са чистили частна собственост при пожари или наводнения. Това на снимката е третото доказателство. Така ДНСК „изпълнява“ обещанията на министрите за премахване на незаконната корекция, аквапарка и Негреско. Кавичките са заради грешките – първите девет имота не са в землището на гр. Свети Влас, а в това на с. Емона. Следващите два имота са със сгрешени номера – сгрешен е идентификатора за землището. Единствено верни са последните два имота, които са всъщност плажа на Елените и върху тях няма корекция.

Така че от тези протоколи на ДНСК и обяви и от процедурата за премахване няма да произтече нищо, ама съвсем нищо и защото се надявам, че служителите на ДНСК не са чак толкова некомпетентни, остава възможността грешките да са съзнателни“, пише той.