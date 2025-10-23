Парламентарната комисия по култура прие процедурните правила за избор на новия директор на БТА

Комисията по културата и медиите в Народното събрание прие на днешното си заседание процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция.

Така, след днешното решение, парламентарните групи и народните представители имат 7-дневен срок да предложат своите кандидати. Те трябва да го направят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по културата и медиите. След това комисията ще проведе изслушване на допуснатите кандидати в открито заседание.

В началото на днешното заседание педседателят на комисията Тошко Йорданов обясни, че според член 12, ал.1 от Закона за БТА, Народното събрание избира генералния директор на БТА два месеца преди изтичането на мандата на действащия генерален директор. Настоящият й шеф Кирил Вълчев е с мандат до 27 януари 2026 година.

По време на днешното заседание на комисията по култура и медии Любен Дилов от ГЕРБ-СДС предложи да се инициира дискусия по проекти за промяна на Закона за меценатството. Той уточни, че имало два законопроекта – единият бил в Министерството на културата, другият бил разпространен само сред депутатите от ресорната комисия.

Идеята на Дилов е още преди законопроектите да се внесат официално в комисията, в нея да се проведе свободна дискусия, в която да участват организации като Съюза на меценатите в България. Припомняме, че действащият Закон за меценатството е в сила от 23 декември 2005 година. Последно той е променян през 2020 година.