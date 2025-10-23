Санкциите на САЩ са неприятелски ход, който не укрепва отношенията ни, обяви Путин

Санкциите на САЩ са неприятелски ход, който не укрепва руско-американските отношения. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на пресконференция, провела се в Държавния Кремълски дворец, в отговор на журналистически въпрос, свързан с обявените по-рано днес американски санкции, които засягат двете най-големи руски петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“.

Путин обърна внимание, цитиран от „Коммерсантъ„, че най-много санкции срещу Русия са били наложени от Тръмп по време на първия му президентски мандат. Като цяло руският държавен глава успокои журналистите с думите, че новите санкции (и тези на ЕС, и на САЩ) няма да повлияят съществено върху икономическото благосъстояние на страната. Той бе категоричен, че никоя уважаваща себе си държава не прави нищо под натиск.

Попитан как ще коментира една евентуална доставка на ракети „Томахоук“ за Украйна, Путин отговори, че самото говорене по темата е опит за ескалация на напрежението. Той предупреди, че ако реално такива оръжия се доставят, руската реакция ще бъде много сериозна и зашеметяваща.

Във връзка с несъстоялата се среща с Тръмп в Будапеща, Путин коментира, че е щяло да бъде грешка той да отиде неподготвен. Освен това подчерта, че тя е била предложена от американската страна. В същото време от думите му стана ясно, че Тръмп е решил да отложи срещата, но като цяло позицията на Путин е, че диалогът винаги е по-добър вариант от продължаването на войната.

Що се отнася до ситуацията на петролния пазар след въвеждането на санкциите от страна на ЕС и САЩ, Путин коментира, че има установен глобален енергиен баланс и неговото нарушаване не е в интерес на държавите, които се опитват да го разклатят. Той предупреди, че ще отнеме време на световния пазар да се намери заместител на руския петрол и като за начало рязкото намаляване на количеството му ще доведе до по-високи цени.

Той добави, че онези, които искат да се откажат от руския петрол, ще трябва да инвестират в алтернативни енергийни източници, но като цяло въглеводородите ще бъдат незаменими през следващите десетилетия. Така Русия и Саудитска Арабия ще продължат да продават все повече петрол, а Съединените щати ще увеличат консумацията си.

В крайна сметка Путин направи оптимистична прогноза, че ако Русия и Съединените щати успеят да развият отношенията си от режим на упражняване на натиск към сериозен и дългосрочен диалог, то те ще имат много области, в които да си сътрудничат.