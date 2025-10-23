ЕС прие 19-ия пакет от санкции с ограничения за руски банки и дипломати

Европейският съюз (ЕС) прие 19-ия пакет от санкции срещу Русия, обяви в социалните медии представителят на ЕС по външните работи Кая Калас. Според нея, ограниченията ще засегнат „руски банки, борси за криптовалути и организации в Индия и Китай“. Европейският съюз ще ограничи и пътуванията на руски дипломати, „за да противодейства на опитите за дестабилизация“.

Според Bloomberg, санкциите са насочени към 45 организации, които са помогнали на Русия да избегне санкции, включително 12 компании в Китай и Хонконг. Презастраховането на употребявани руски кораби и самолети ще бъде забранено. Освен това е наложена забрана за транзакции с пет руски банки, а забраната за транзакции с руски електронни платежни системи и банки от трети страни в Беларус и Казахстан е разширена.

Според агенцията,

пакетът включва забрана за внос на втечнен природен газ (LNG) от 2027 г.

и санкции срещу допълнителни 117 кораба от „сенчестия флот“. Европейският съюз ще затегне и забраната си за транзакции с две големи руски петролни компании, чиито имена не са разкрити. Вчера САЩ наложиха санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“.

Точните ограничения за пътуване на руски дипломати не са уточнени. Financial Times съобщи, че те ще бъдат задължени да информират чуждестранните правителства за планираните си пътувания преди да преминат границите на приемащата страна. Кремъл и руското външно министерство обещаха да предприемат ответни мерки.