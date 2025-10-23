Индия преразглежда договорите си за петрол с Русия след новите санкции на САЩ

Индийските държавни петролни рафинерии започнаха да преразглеждат договорите си за доставки на руски петрол, след като САЩ обявиха санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници.

Според тях, държавните компании Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals преразглеждат договорите си, за да се уверят, че не получават директни доставки от Русия. Източниците отбелязват, че индийските рафинерии „рядко купуват руски петрол директно от „Роснефт“ и „Лукойл“. Това обикновено се прави чрез посредници“.

Министерството на финансите на САЩ обяви, че новите санкции ще бъдат насочени съответно към 28 и шест дъщерни дружества на „Лукойл“ и „Роснефт“. Министерството е разрешило на контрагентите да продължат финансовите си транзакции с руските компании до 21 ноември, за да завършат дейността си.