ЕС планирал да похарчи 1.1 млрд. евро за обновяване на един от властовите си центрове

Европейският съюз (ЕС) смятал да похарчи 1.1 млрд. евро за реновирането на един от основните си властови центрове в Брюксел, информира ексклузивно Euroactiv. Според вътрешни документи, прегледани от репортери на изданието, страните членки на общността подготвят основен ремонт на централата на Съвета на ЕС „Юстус Липсиус“, където европейските дипломати провеждат хиляди срещи годишно и договарят нови закони.

Разточителните харчове ще се правят във време на затягане на бюджетната дисциплина на Стария континент и в процеса на водещите се напрегнати преговори за следващия седемгодишен бюджет на блока, като страни като Германия изключват по-големи разходи. Аргументите на Съвета, изложени в документите са в полза на „задълбочен“ ремонт, който би привел 30-годишното здание, в съответствие с енергийните стандарти на блока.

Сградата „Юстус Липсиус“, която се намира точно срещу централата на Европейската комисия в квартала на ЕС в Брюксел, „вече попада в категорията на най-лошо поддържаните здания“, се казва в документите. В тях се посочва също, че съображенията за сигурност също са мотивиращ фактор и те очертават необходимостта от „по-добра защита от взривове“ заради увеличените заплахи от 90-те години на миналия век насам.

В момента Съветът на ЕС разполага с три близки една до друга сгради в сърцето на квартала на блока Брюксел: „Юстус Липсиус“ (Justus Lipsius), по-модерната „Европа“ (Europa), открита през 2017 г. и в момента домакин на срещите на върха на лидерите на ЕС, и зданието LEX. Euractiv съобщи през септември, че Съветът планира да преустрои сградите си в кампус от две здания.

Общата цена за обновяване на „Юстус Липсус“ се оценява на 803 милиона евро, като се предполага, че Брюксел може да си възстанови 65 милиона евро от продажбата на сградата LEX.

Ръководството на Съвета обаче все още не е решило как ще финансира проекта. Институцията обсъжда два варианта: или увеличение на бюджета си, или заем, който също би изисквал повече средства за обслужване на погасителните вноски. Тези два варианта биха могли да бъдат обединени, посочва органът.

Ако Съветът вземе заем за изпълнението на проекта, допълнителните разходи за лихвени плащания се оценяват на над 300 милиона евро, в резултат на което общата сума ще надхвърли 1,1 милиарда евро.

Очаква се Съветът да докладва на посланиците на ЕС до края на тази година година или в началото на следващата с препоръки за финансиране на първата фаза, която обхваща тръжната процедура, задълбочено проучване за изпълнимост и официално искане за разрешение за строеж до властите в Брюксел.

След четири години планиране строителството трябва да започне през 2029 г. и да продължи до 2035-а, като сградата ще бъде отворена отново на следващата година.

Досега „няма сериозни възражения“ от страните членки срещу този план, се посочвало в един от документите.