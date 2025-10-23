РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Китай ще наблегне върху ускоряване на научно-техническата си самостоятелност

Комунистическата партия на Китай обяви, че ще съсредоточи усилията си върху ускоряване на научно-техническата самостоятелност на страната – цел, която става още по-актуална, след като САЩ все повече ограничават достъпа до високотехнологични продукти.

Съобщението бе направено след четиридневно заседание, на което бе одобрен проектът на следващия петгодишен план за развитие на държавата.

Според публикуваното комюнике Китай е изправен пред „дълбоки и сложни промени“ и нарастваща несигурност. Но в него не се споменава пряко за търговската война със САЩ и президента Доналд Тръмп, с когото китайският лидер Си Дзинпин ще се срещне в Южна Корея през следващата седмица, припомня АП.

Документът предлага само общ преглед на намеренията през следващите пет години (2026–2030 г.), без конкретни подробности. Повече информация се очаква в идните дни, като пълният план ще бъде оповестен едва през март, когато Националният народен конгрес официално ще го одобри.

Китай постигна бърз напредък в производството на електромобили, вятърна и слънчева енергия, а сега насочва вниманието си към роботиката и изкуствения интелект.

