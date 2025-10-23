РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Джей Ди Ванс критикува гласуването на Кнесета за анексирането на Западния бряг

Джей Ди Ванс

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс определи гласуването в израелския парламент за анексирането на Западния бряг като „обида“ и действие, което противоречи на политиките на администрацията на Тръмп и усилията за прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ в Газа.

На летище „Бен Гурион“ в Тел Авив Ванс е заявил, че ако вотът в Кнесета е бил „политически трик, то това е много глупав политически трик“, цитира го АП.

Гласуването беше първото от четирите, необходими за приемането на такъв закон, предложен от депутати извън управляващата коалиция. 

Партията на премиера Бенямин Нетаняху „Ликуд“ е против анексирането. На подобен ход се противопоставят и американският държавен глава и Обединените арабски емирства.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени