Джей Ди Ванс критикува гласуването на Кнесета за анексирането на Западния бряг

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс определи гласуването в израелския парламент за анексирането на Западния бряг като „обида“ и действие, което противоречи на политиките на администрацията на Тръмп и усилията за прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ в Газа.

На летище „Бен Гурион“ в Тел Авив Ванс е заявил, че ако вотът в Кнесета е бил „политически трик, то това е много глупав политически трик“, цитира го АП.

Гласуването беше първото от четирите, необходими за приемането на такъв закон, предложен от депутати извън управляващата коалиция.

Партията на премиера Бенямин Нетаняху „Ликуд“ е против анексирането. На подобен ход се противопоставят и американският държавен глава и Обединените арабски емирства.