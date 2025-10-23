Британският крал Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха заедно в Сикстинската капела. Това е първата подобна служба между действащ британски монарх и католически първосвещеник от 1534 г., когато крал Хенри VIII скъсва отношенията на Англия с Римокатолическата църква, предаде Ройтерс.

Службата, която включваше песнопения на латински и молитви на английски, се проведе на фона на емблематичната фреска „Страшният съд“ на Микеланджело. Чарлз III, който е върховен водач на Англиканската църква, стоеше близо до олтара, докато Папа Лъв XIV и англиканският архиепископ Стивън Котръл водеха съвместната церемония.

Държавното посещение на краля и кралица Камила във Ватикана отбелязва засилването на отношенията между двете църкви пет века след конфликта им.

Въпреки че Чарлз III се е срещал с последните трима папи, а папа Йоан Павел II и Бенедикт XVI имаха визити във Великобритания, те никога не са включвали съвместни молитви.

Разделянето на Католическата и Англиканската църкви става официално през 1534 г., след като Папа Климент VII отказва да анулира брака на крал Хенри VIII и Катерина Арагонска.