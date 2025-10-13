Крал Чарлз III ще приеме през декември президента на Германия

Крал Чарлз III ще приеме президента на Германия Франк-Валтер Щайнмайер в замъка Уиндзор за тридневна официална визита през декември, предаде „Политико„.

Германският държавен глава и съпругата му Елке Бюденбендер ще бъдат почетни гости от 3 до 5 декември, като това ще е първото държавно посещение на германски президент във Великобритания от 27 години насам.

Чарлз III посети Германия през март 2023 г. за първи пък като крал, където заяви пред Бундестага желанието си да поднови приятелството между двете страни.

През юли Лондон и Берлин подписаха широкообхватен договор за по-тясно сътрудничество в областта на сигурността и взаимопомощ в случай на въоръжено нападение.

Досега през тази година британският монарх и кралица Камила бяха домакини на президента на Франция Еманюел Макрон през юли и на президента на САЩ Доналд Тръмп през септември.