Rolls-Royce с юбилейна версия на седана Phantom за 100-годишнината му

Rolls-Royce представи юбилейната версия на седана Phantom, за да отбележи 100-годишнината на автомобила.

Частната колекция Centenary ще бъде лимитирана до 25 автомобила, а техният завършек е описан като най-сложния и технологично амбициозен в историята на марката. Проектът е разработен в продължение на три години.

Rolls-Royce Phantom Centenary се отличава с двуцветен екстериор, напомнящ за Златния век на Холивуд, с преливащи се частици от натрошено стъкло, вложени в боята.

Статуята „Spirit of Ecstasy“ е изработена от масивно 18-каратово злато

и допълнително е покрита с 24-каратово злато.

Интериорът на Phantom Centenary напомня на сцена от комикс. Например, задните седалки са платнени, с три отделни слоя, разказващи историята на модела Phantom, изобразяващи исторически места и емблематични автомобили. Седалките на втория ред са тапицирани с плат, намигване към времената, когато само предните седалки са били кожени.

Исторически препратки, ръчно изработени с помощта на различни сложни техники, могат да бъдат открити по арматурното табло, тавана, панелите на вратите и дори масичките за пътниците.

Други детайли, включително капакът на 6,75-литровия V12 двигател, също са украсени със злато.

Ролс-Ройс Мотор Карс (Rolls-Royce Motor Cars Ltd.) е подразделение на БМВ, специализирана в производството на автомобили от клас лукс с марката „Ролс-Ройс“. Първият модел е създаден през 1904 г. и е в промишлено производство от 1906 година.