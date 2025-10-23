Съединените щати наложиха нови санкции – този път срещу най-големите руски петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“. След публикуването на новия списък, Министерството на финансите на САЩ призова съюзниците си да се „присъединят“ и да спазват тези ограничения. Те заявиха, че крайната цел на ограниченията не е наказание, а по-скоро постигане на положителни промени в поведението.

Новите санкции са първите големи икономически ограничения срещу Русия, откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом. Вашингтон не беше налагал значителни мерки преди това и нямаше планове да го направи в близко бъдеще, съдейки по изявленията, направени след скорошен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Американският президент буквално промени решението си в последния момент, съобщава Bloomberg. Според оценките на агенцията, „Роснефт“ и „Лукойл“ представляват почти половината от износа на суров петрол на страната. Междувременно ръководители на индийски рафинерии заявиха пред Bloomberg, че закупуването на руска енергия вече е практически невъзможно. Според тях, това е сериозен удар за индустрията – Москва беше най-големият вносител на петрол в Ню Делхи през 2023 година. Единственото възможно изключение е индийската компания Nayara Energy. Тя рафинира изключително руски петрол, откакто санкциите на ЕС влязоха в сила през юли.

Дори президентът Джо Байдън се въздържа от налагане на ограничения на „Роснефт“ и „Лукойл“,

за да не навреди на американските съюзници, които купуват руска енергия, според The ​​New York Times. Според източници на вестника, санкциите са наистина колосални, подчертавайки фундаментално ново ниво на разочарование на Тръмп от Путин.

Преди това шефът на Белия дом само заплашваше да предприеме значителни мерки, само за да промени решението си в последния момент, което винаги изненадваше европейците. Сега обаче „този порочен кръг е прекъснат“.

Междувременно от Министерството на финансите на САЩ заявиха пред CNN, че се очаква служители на Вашингтон да се срещнат с Дейвид О’Съливан, специален представител на Брюксел за санкциите, на 23 октомври. Според източници на тв канала друг ключов въпрос ще бъде евентуалното налагане на вторични ограничения на банки на рафинерии в страни, които правят бизнес с „Роснефт“ и „Лукойл“.

(по материали от чуждестранния печат)