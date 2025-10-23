Amazon представя умни очила с AI за своите куриери

Amazon съобщи, че разработва умни очила с изкуствен интелект (AI), предназначени за своите куриери. Идеята зад очилата е да осигурят работа без използване на ръце, като намалят необходимостта шофьорите-доставчици непрекъснато да гледат между телефона си, пакета, който доставят, и околността.

Гигантът в електронната търговия казва, че очилата ще позволяват на шофьорите да сканират пратки, да следват навигационни указания стъпка по стъпка и да заснемат доказателства за доставка – без да използват телефона си.

Очилата използват AI-сензори и компютърно зрение заедно с камери, за да създават дисплей, който показва важна информация – като например препятствия или задачи, свързани с доставката.

Amazon вероятно се надява новите очила да съкращават времето за всяка доставка, като предоставят на куриерите подробни инструкции и предупреждения за рискове директно в зрителното им поле.

Когато той паркира на мястото, очилата се активират автоматично, казва Amazon. Те помагат на разносвача да открие точния пакет в автомобила, а след това го насочват до адреса за доставка. Очилата могат да показват лесни за следване указания дори в по-сложни локации, като жилищни комплекси с много апартаменти или бизнес сгради.

Очилата са свързани с контролер, носен в служебната жилетка на доставчика, който съдържа бутон за аварийни ситуации, сменяема батерия и оперативни контроли.

Amazon отбелязва, че очилата поддържат и диоптрични лещи, както и преходни лещи, които автоматично се адаптират към светлината.

В момента компанията тества технологията с куриери в Северна Америка, като планира да я усъвършенства, преди да я въведе по-широко.

Amazon споделя, че в бъдеще очилата ще могат да осигуряват „реално време на откриване на дефекти“ – например да предупреждават шофьора, ако по погрешка остави пакет на грешен адрес.

Очилата ще могат също да разпознават домашни любимци в дворовете и автоматично да се адаптират към условия като слаба осветеност или други опасности.

