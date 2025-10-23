Комисията по здравеопазването прие на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване

Парламентарната комисия по здравеопазването прие без дебат на първо гласуване предложения за промени в Закона за здравното осигуряване, предложени от Министерския съвет.

В подкрепа на предложенията гласуваха 11 от присъстващите на заседанието, „против“ нямаше, а „въздържал се“ гласуваха шестима.

С проекта за промени в Закона за здравното осигуряване се предлагат промени в две насоки – изпълнение на изисквания за нормативни промени, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, както и създаване на наредба, с която представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще бъдат канени от Българския лекарски съюз по време на преговорите за сключване на Национален рамков договор, каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов, който представи предложенията за промени.

Предвижда се въвеждане на качествени и количествени индикатори за оценка на лечението на пациентите, възможност на представители на Българския фармацевтичен съюз (БФС) да участват в контролните дейности на НЗОК, изрично уточняване контролната функция на НЗОК при отпускането на помощни средства за хора с увреждания, както и върху документацията върху трудовите и осигурителните правоотношения на работещите в болниците във връзка с изпълнението на сегашните изисквания основните трудови възнаграждения да са не по-малко благоприятни от предвидените в Колективния трудов договор в отрасъла.

Предлага се да има ясно дефиниран срок за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарства, медицински изделия и диетични храни между директорите на районните здравни каси и притежателите на разрешенията за търговия на дребно с лекарства, като при непостигане на съгласие в преговорния процес в рамките на преклузивния срок продължават да се прилагат досегашните условия и ред, тъй като те са резултат от постигнат консенсус.

Дава се възможност за улеснен и оптимизиран обмен на информация между Министерството на здравеопазването и НЗОК чрез Националната здравноинформационна система без сключване на споразумение между двете институции, посочи още министър Кирилов.

Управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски каза, че НЗОК подкрепя предложения параграф 3, който се отнася до това лекарският съюз да покани професионалисти по здравни грижи на преговорите по Националния рамков договор.

БФС категорично се противопоставя на текстове, които елиминират договорния процес между НЗОК и съсловната организация на фармацевтите, каза Димитър Маринов, председател на БФС. По думите му, ако предложенията се приемат, НЗОК ще има надмощие, а Надзорният съвет на НЗОК ще може да прави съществени промени в условията и реда, по които фармацевтите работят със здравната каса.

БФС няма да участва в подобна имитация на преговори и ако предложението бъде прието, фармацевтичният съюз може да откаже да участва в преговорите.

Досега не е имало случай БФС и НЗОК да не постигнат съгласие за условията и реда, по които се работи. Предложенията предвиждат, ако условията и редът не бъдат съгласувани между фармацевтите и Касата, те да се определят с решение на Надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК. Ако становището ни не бъде съобразено, БФС има готовност за протести, каза още Маринов.