КЗК ще може да извършва проверки на място и в рамките на производства по секторни анализи, реши окончателно парламентът

Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за защита на конкуренцията, които разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Част от промените са съобразени с препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в контекста на присъединяването на България.

Сега КЗК ще може да извършва проверки на място и в рамките на секторни анализи, но само със съдебно разрешение и под контрол на Върховния административен съд. Комисията ще може да използва външни експерти при проверките, като те ще са ограничени до компютърни специалисти за технически задачи.

Въвежда се нова процедура, позволяваща на участници в картел да признаят участието си и да поиска от КЗК определени действия. Създава се и механизъм, който дава право на КЗК да иска уведомления за вече сключени сделки при определен оборот.

Променя се и размерът на санкциите за нарушения при доставките на селскостопански продукти – вместо досегашния таван от 300 000 лв. санкцията може да достигне до 10% от оборота на търговеца, като КЗК има право да намалява санкцията според вътрешни правила.

С изменения в Закона за електронните съобщения КЗК ще може да получава данни от доставчици на обществени мрежи за целите на проверките, като достъпът е ограничен до трафични данни, свързани с IP адреси.

Законът влиза в сила веднага след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на частта за забраната на нелоялни практики по веригата за доставки на агро и хранителни продукти, която започва да действа три месеца по-късно.

Опозицията критикува разширяването на правомощията на КЗК, като изрази опасения, че проверките на място могат да се използват като натиск срещу компании. Някои депутати смятат, че санкциите могат да стигнат до огромни размери, което е рисковано.

От своя страна управляващите твърдят, че промените премахват административната тежест и подобряват законодателството, особено що се отнася до големите хранителни вериги, които досега са имали ниски максимални глоби в сравнение с други отрасли.