Акциите на Volvo Cars скочиха с 40% след силни продажби

Акциите на шведския производител на автомобили Volvo Cars скочиха с 40% в сутрешната търговия на Стокхолмската фондова борса. Това отбеляза най-високата цена за акциите на компанията от нейното първично публично предлагане през 2021 година.

Акциите на Volvo Cars реагираха на публикуваните тримесечни финансови резултати тази сутрин, които бяха по-добри от очакванията на анализаторите.

Оперативната печалба се увеличи с 11% до 6.4 милиарда шведски крони (680.4 милиона долара), докато нетната печалба достигна 552.2 милиона долара.

Междувременно приходите спаднаха до 9.18 милиарда долара в сравнение с 9.85 милиарда долара през третото тримесечие на миналата година. Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) се увеличи от 6.2% на 7.4 процента.

Експертите отбелязват, че

подобреното представяне се дължи на преструктурирането, инициирано от Хокан Самюелсон,

който се завърна като главен изпълнителен директор след тригодишно отсъствие. Сред мерките, които той е предложил и прилага, са съкращаването на няколко хиляди работни места и намаляване на разходите.

Въз основа на резултатите от третото тримесечие,

ръководството на Volvo Cars очаква положително четвърто тримесечие.

От компанията обаче отбелязват, че поради продължаващите „макроикономически предизвикателства, включително конкуренцията и въздействието на вносните тарифи от Съединените щати“, Volvo Cars също ще се сблъска с много трудности.