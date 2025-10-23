РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Акциите на Volvo Cars скочиха с 40% след силни продажби

Акциите на шведския производител на автомобили Volvo Cars скочиха с 40% в сутрешната търговия на Стокхолмската фондова борса. Това отбеляза най-високата цена за акциите на компанията от нейното първично публично предлагане през 2021 година.

Акциите на Volvo Cars реагираха на публикуваните тримесечни финансови резултати тази сутрин, които бяха по-добри от очакванията на анализаторите.

Оперативната печалба се увеличи с 11% до 6.4 милиарда шведски крони (680.4 милиона долара), докато нетната печалба достигна 552.2 милиона долара.

Междувременно приходите спаднаха до 9.18 милиарда долара в сравнение с 9.85 милиарда долара през третото тримесечие на миналата година. Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) се увеличи от 6.2% на 7.4 процента.

Експертите отбелязват, че

hokan samyuelson hakan samuelsson

подобреното представяне се дължи на преструктурирането, инициирано от Хокан Самюелсон,

който се завърна като главен изпълнителен директор след тригодишно отсъствие. Сред мерките, които той е предложил и прилага, са съкращаването на няколко хиляди работни места и намаляване на разходите.

Въз основа на резултатите от третото тримесечие,

ръководството на Volvo Cars очаква положително четвърто тримесечие.

От компанията обаче отбелязват, че поради продължаващите „макроикономически предизвикателства, включително конкуренцията и въздействието на вносните тарифи от Съединените щати“, Volvo Cars също ще се сблъска с много трудности.

