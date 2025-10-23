Васил Терзиев представи пред общинарите план за стабилизиране на сметосъбирането и дългосрочна реформа в системата

Кметът на София Васил Терзиев представи пред Столичния общински съвет план за осигуряване на непрекъсваемост и устойчивост на сметосъбирането в столицата. Документът е насочен както към овладяване на кризата в районите „Люлин“ и „Красно село“, така и към по-дългосрочни промени в управлението на отпадъците.

Една от основните цели е прекратяване на практиката множество договори за сметосъбиране да изтичат по едно и също време. Според Терзиев това ще позволи по-гъвкаво и стабилно управление, без риск от прекъсване на услугата за гражданите. Комисията по обществената поръчка вече е на финален етап от изготвянето на доклад и решение, което ще бъде представено следващата седмица. Работата ѝ се ръководи от принципите на прозрачност, равнопоставеност, конкуренция и пропорционалност на изискванията.

В кризисните райони вече е постигнато 80% покритие на сметоизвозването, като се очаква до края на следващата седмица да бъде възстановена пълната оперативна готовност. Налични са 10 сметосъбиращи камиона, като се очакват още три, а общината продължава да назначава нови шофьори и работници, информира кметът. За зона шеста се предвижда възлагане на дейностите по чистота на общинското дружество „Софекострой“, което ще трябва да представи подробен бизнес план и график на изпълнение.

Терзиев акцентира и върху необходимостта от подсилване на капацитета на Столичното предприятие за третиране на отпадъци, което играе ключова роля в системата. През 2025 година предприятието е постигнало рекордни резултати – над 90 000 тона RDF гориво и почти двойно по-високи приходи от продажба на рециклируеми материали спрямо предходната година.

Градоначалникът подчерта, че приоритет на администрацията остава пълната оперативна стабилност, прозрачност и ефективност на сметосъбирането в София. Столичната община ще продължи редовно да информира обществото за хода на изпълнението на мерките и резултатите от тях.