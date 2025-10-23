Лидерите на ЕС ще се опитат да постигнат ново споразумение за климата

Лидерите на Европейския съюз ще се опитат да договорят нова цел — намаляване на нетните емисии на парникови газове с 90% до 2040 г., предаде Ройтерс. Според учените това е жизненоважно, за да бъдат избегнати най-тежките последици от глобалното затопляне.

Смисълът на едно такова споразумение е осигуряването на плавен преход между вече съществуващия ангажимент за намаляване на вредните емисии с 55% до 2030 г. и крайния стремеж за нулеви емисии до 2050 година.

Някои държави обаче са против това и, въпреки влошаващите се екстремни климатични явления, амбициозните усилия за борба с климатичните промени отслабват. Особено след като президентът Доналд Тръмп изтегли САЩ от Парижкото споразумение за климата, намали финансирането по съответните програми и насърчи използването на изкопаеми горива.

Известна надежда за планетата обаче има и неочаквано тя идва от Изтока, тъй като тази година Китай, който е най-големия замърсител в света, заяви, че ще намали вредните си емисии с 10% до 2035-та. Към него се присъединиха Турция с намерението да увеличи дела на ВЕИ от общия енергиен капацитет до 60% до 2033 г. и Русия, която обеща до 2060 г. да постигне въглеродна неутралноста и да намали емисиите си до 70% от нивото им през 1990-та.