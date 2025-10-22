Глобалното потребление на въглища достига рекордно високо ниво

Според годишния доклад за състоянието на климатичните действия, посветен на изменението на климата и потенциалното въздействие на човешката дейност, 2024 г. е била рекордна година за глобалното потребление на въглища.

Докладът, воден от Института за световни ресурси, посочва, че „въглищата представляват две трети от емисиите в електроенергийния сектор, което прави намаляването на употребата им критично важно“. Експертите отбелязват, че делът на въглищата в световното производство на електроенергия е намалял леко – от 37% през 2019 г. до 34% през миналата година. В абсолютно изражение обаче той е достигнал рекордно високо ниво поради нарастващото общо търсене на електроенергия.

Вследствие на това авторите на доклада отбелязват, че

страните все още не изпълняват целите си за намаляване на емисиите на парникови газове –

емисиите продължават да растат, макар и с по-бавни темпове от преди. Един от авторите на доклада, изследователят от Института за световни ресурси Клеа Шумер, заяви: „Няма съмнение, че като цяло правим правилното нещо. Просто не се движим достатъчно бързо. Едно от най-тревожните открития на нашата оценка е, че усилията за постепенно премахване на въглищата изостават значително за пета поредна година.“