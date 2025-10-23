Ектоморф, Ендоморф или Мезоморф ли сте?

„Ектоморф“ е често срещан термин във фитнеса, наред с мезоморф и ендоморф. Заедно тези понятия описват три обобщени типа телосложение, или соматотипове.

Ектоморфите са високи и стройни.

Ендоморфите са закръглени, с повече мазнини и мускули, по-здрава структура и по-бавен метаболизъм (например играчите на американски футбол).

Мезоморфите са атлетични и мускулести, лесно качват и свалят тегло благодарение на ефективния си метаболизъм.

Типът тяло често се обсъжда сред културисти, треньори и диетолози. Как е изградено тялото обикновено влияе върху това как човек трябва да се храни и тренира, за да постигне определени резултати. Но историята и съвременното значение на соматотиповете не са толкова ясни, колкото изглеждат.

Теорията на Шелдън

Соматотиповете са създадени от Уилям Шелдън, американски психолог и лекар през 40-те години на XX век. Той твърдял, че психиката на хората е биологично предопределена от тяхната физическа структура. Според него външният вид определял поведението.

Ектоморфите били смятани за чувствителни, интровертни и срамежливи.

Мезоморфите — за активни, уверени и агресивни.

Ендоморфите — за екстровертни и спокойни, но и мързеливи.

Изследванията на Шелдън били силно спорни. Той основавал тезите си на снимки на голи студенти, които смятали, че позирали за корекция на стойката. После им приписвал личностни черти според формата на телата им.

Както пише Аманда Мъл в The Atlantic:

„Шелдън вярвал, че чрез телесния тип може буквално да се предвиди бъдещо престъпно поведение или потенциалът на едно дете за лидерство, сякаш физиката определя съдбата.“

Идеите му се появили непосредствено след епохата на евгениката, сега призната за расистка псевдонаука. Така наречената конституционална психология, произлязла от теорията на Шелдън, впоследствие била напълно отхвърлена от науката.

Проблемите на „типизирането“ по тяло

Изследване на Тексаския университет в Далас показало колко е трудно хората да се освободят от предразсъдъци, когато преценяват другите по външността им.

В проучването участниците трябвало да свържат 3D модели на човешки тела с различни личностни черти. Резултатът:

Мъжете с широки рамене били смятани за общителни, но раздразнителни.

Жените с правоъгълна фигура, за срамежливи.

По-слабите модели били описвани като любопитни, а по-пълните, като небрежни.

Според д-р Алис О’Туул, съавтор на изследването, няма научни доказателства, че типът тяло е свързан с характера, но хората „систематично и последователно си вадят подобни изводи“.

Преосмисляне на концепцията

Какво да правим днес с концепцията за телесни типове, която все още се използва във фитнеса и храненето?

Според сертифицирания треньор Андрю Пейн, първото нещо е да разберем, че начинът на живот и физическите навици оформят телесния тип, а не обратното.

„Никой не съществува изцяло като един соматотип,“ пише Пейн за Националната академия по спортна медицина.

„Всички се намираме някъде по спектъра между трите.“

Той отбелязва, че нормалното качване на мускулна маса е около 0,5 кг на месец, а здравословното сваляне на мазнини – около 0,5 кг на седмица. В зависимост от това към какъв тип човек клони, се препоръчват различни подходи:

Ендоморфите трябва да включват повече аеробни упражнения, ако искат да свалят тегло.

Ектоморфите трябва да се фокусират върху силови тренировки.

Най-важното, казва Пейн, е да не се фиксираме върху телесния тип като определящ за това кои сме или какви ще бъдем.