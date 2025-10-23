Meta съкращава 600 работни места в Superintelligence Labs

Технологичната корпорация Meta обяви в сряда (21 октомври), че е съкратила около 600 работни места в своя отдел за изкуствен интелект Superintelligence Labs, който обединява всички AI инициативи на компанията и има около 3000 служители. Мярката е част от усилията на компанията да оптимизира структурата си и да ускорява разработката на AI продукти.

През август Зукърбърг раздели Superintelligence Labs на четири групи: FAIR с фокус върху AI изследвания, TBD – разработка на свръхинтелигентен AI, Продукти – разработка на AI продукти, Инфраструктура – дата центрове и хардуер за AI.

Съкращенията сега засягат подразделенията FAIR (AI изследвания), Продукти и Инфраструктура (дата центрове и хардуер), докато в TBD, екипът за свръхинтелигентен AI и големи езикови модели, няма да има уволнения. Съкратените служители са уведомени по имейл, като Meta ще се опита да им предложи вътрешни позиции.

Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг продължава да фокусира усилията си върху разработката на свръхинтелигентен AI, като през юни инвестира 14.3 милиарда долара в AI стартъпа ScaleAI и привлече най-добрите му таланти в Superintelligence Labs.

В знак на засилващата се конкуренция, Meta съобщи, че от следващата година ще спре достъпа на външни чатботове като ChatGPT в WhatsApp, което ще засегне трите милиарда потребители на приложението.