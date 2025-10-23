Новите американски санкции срещу Русия засягат „Лукойл Нефтохим Бургас“, но няма риск от недостиг на горива, увери Желязков

Голяма част от дискусиите на Европейския съвет в Брюксел са били посветени на новите американски санкции срещу Русия, съобщи министър-председателят Росен Желязков. Той подчерта, че това са първите санкции, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп, и че целта им е да ограничи финансирането на руските бойни действия, след като Москва не показва готовност да прекрати войната в Украйна. Премиерът обаче увери, че страната ни е заплашена от недостиг на горива заради санкциите.

По думите на Желязков, санкциите засягат и България, тъй като предприятието „Лукойл Нефтохим Бургас“ е част от структурата на руската компания „Лукойл“. Рафинерията е под косвен контрол на руската компания „Лукойл“, която държи над 50% от собствеността чрез свързани дружества, така че попада под санкционния режим. По силата на генералната лицензия на американската служба OFAC до 21 ноември могат да се извършват всички необходими трансакции, което ни дава около месец да вземем национално решение как ще процедираме, заяви премиерът.

Той отбеляза, че санкциите няма да засегнат производството и доставките на горива, тъй като рафинерията отдавна не използва руски петрол. Може да възникнат обаче финансови затруднения заради ограничения достъп до системата SWIFT. Желязков беше категоричен, че недостиг на горива няма „Има достатъчно произведени количества, рафинерията трябва да продължи да работи“, каза Желязков.

Премиерът посочи, че активите на санкционирани лица и дружества у нас са замразени и с тях не могат да се извършват сделки. Той изтъкна значението на правната сигурност и допълни, че становищата на Европейската централна банка и правната служба на Съвета на ЕС ще бъдат решаващи.

В заключение министър-председателят потвърди, че не се предвиждат промени в правителството и участието на „ДПС – Ново начало“ остава непроменено.