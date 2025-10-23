РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Netflix със спад на печалбата за тримесечието след разход от 619 млн. долара за данъци

Netflix със спад на печалбата за тримесечието след разход от 619 млн. долара за данъци

Акциите на платформата за стрийминг Netflix паднаха с 10% – най-големият спад от април 2022 г., след като данъчен спор с Бразилия намали печалбата ѝ за третото тримесечие и породи опасения за бъдещия растеж.

Netflix интегрира ChatGPT за откриване на съдържание

Оперативната печалба е 3.24 милиарда долара, с около 400 милиона под прогнозата, а приходите за първи път от над две години не надминаха очакванията на Уолстрийт. Netflix плати 619 милиона долара за уреждане на данъчен спор, като компанията заяви, че това няма да окаже съществено влияние върху бъдещите резултати.

Netflix със спад на печалбата за тримесечието след разход от 619 млн. долара за данъци

Прогнозата за четвъртото тримесечие е близка до очакванията на анализаторите – 12 милиарда долара продажби и печалба от 5.45 долара на акция. Продажбите за третото тримесечие нараснаха с 17% до 11.5 милиарда долара, но печалбата на акция падна до 5.87 долара и е под очакванията за 6.94 долара.

Netflix се опита да успокои инвеститорите, като подчерта рекордна ангажираност на потребителите и силна програма за последните месеци на годината, включително Stranger Things, Knives Out 2 и нови филми от Guillermo del Toro и Kathryn Bigelow.

Netflix интегрира ChatGPT за откриване на съдържание

Компанията генерира 2.66 милиарда долара свободен паричен поток и ще използва част от средствата за обратно изкупуване на акции и инвестиции в програмиране. Netflix разглежда и възможности за придобивания, но няма интерес към кабелни телевизионни мрежи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени