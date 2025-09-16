РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Потенциалното сливане между Skydance и Worner Bros. едва ли ще засегне Netflix

Анализатори от Bernstein заявиха, че зависимостта на Netflix от лицензирано съдържание от Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery е ограничена, дори ако двете компании се слеят и това засегне лицензионните им споразумения.

Netflix интегрира ChatGPT за откриване на съдържание

Според Bernstein, обединението на Paramount Skydance и Worner Bros. Discovery повдига въпрос за краткосрочното влияние върху Netflix, но ефектът вероятно ще е минимален. Двете компании са стабилизирали медиите си, като растежът в стрийминг услугите и студийната продукция компенсира спада в традиционните канали. Те също така са увеличили лицензите за стрийминг компанията, създавайки „взаимно изгодни и сложни отношения“.

„Може ли обединената компания Paramount Skydance – Worner Bros. Discovery да прекрати лицензирането за Netflix? Възможно е, но е малко вероятно“, отбелязват анализаторите. Двете студиа все още разчитат на стрийминг компанията не само като лицензополучател, но и като маркетингова платформа и вероятен партньор в бъдещи пакетни предложения.

Данните на абонаментната медийна стрийминг услуга за видео по заявка показват, че над 90% от телевизионните хитове тази година са Netflix Originals. От 151 уникални заглавия в глобалната Топ 10, само пет са лицензирани от Paramount или Worner Bros. Discovery. Анализаторите очакват въздействието върху платформата да е незначително.

Филмите могат да бъдат по-рискови – около 70% от хит заглавията са лицензирани, като около 30% идват от Paramount Skydance и Worner Bros. Discovery. Все пак филмите генерират по-малко ангажираност от сериалите.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

