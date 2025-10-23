АПС ще предложат енергийният министър да бъде изслушан в парламента за „Лукойл“

От Алианса за права и свободи (АПС) ще предложат утре в дневния ред на парламента да бъде включено изслушване на енергийния министър Жечо Станков във връзка с наложените на „Лукойл“ санкции, обясни зам.-председателят на парламентарната група Севим Али:

„За да видим тези санкции точно какво обхващат, тъй като знаете, че рафинерията в Бургас е част от енергийната инфраструктура на България. Трябва българските граждани да са спокойни, че пазарът на горива в България ще бъде обезпечен“, посочи той.

Хасан Адемов изрази притеснение от забавянето на процедурата по подготовка на бюджета за следващата година:

„За голямо съжаление, в момента не разполагаме с никаква информация за това как ще изглежда макрорамката на бюджета – това никога не се е случвало. И още нещо много важно – в Кодекса на труда има един текст, който казва, че до първи септември на предходната година Министерски съвет трябва да определи с постановление размера на минималната работна заплата за следващата година.

Днеска сме 23 октомври – все още няма постановление на Министерски съвет, ясно е какъв ще бъде размерът, но няма нормативен документ, на базата на който Министерството на финансите да разработи параметрите на бюджета за следващата година“, каза той.

Адемов посочи като повод за притеснение и това, че бюджетът не е минал през Тристранния съвет, не е ясно и откъде ще дойдат средствата за увеличение на заплатите на младите лекари, ако не се вдигнат вноските за здравно осигуряване.