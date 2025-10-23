„Продължаваме промяната“ поиска от управляващите план за действие заради санкциите срещу „Лукойл“

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че ако „Лукойл“ спре работа, това ще прекъсне доставките на горива към България, тъй като страната няма достатъчен капацитет за внос, за да покрие нуждите си. Той припомни, че по време на предишния кабинет на Денков е бил подготвен план за действие при подобни санкции, включително договори с чужди екипи и назначаване на специален управител за рафинерията, за да се осигури непрекъснатост на производството и доставките. Василев призова текущия кабинет да каже дали има такъв план и кога ще го активира.

Попитан за връзка между „Лукойл“ и лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски, Асен Василев отговори, че рафинерията е прекалено голяма хапка за Пеевски. „Това е сделка, която е с мащаб над местните боричкания и далавери“, подчерта той.

Бившият финансов министър коментира и отхвърлените законопроекти за повишение на възнагражденията на младите лекари. Василев обяви, че ще започнат събиране на подписи за свикване на извънредно заседание на парламента, където да се разгледат тези законопроекти и да се преосмисли решението на здравната комисия. Той подчерта, че това заседание трябва да се проведе възможно най-скоро, тъй като министърът на финансите Теменужка Петкова планира да внесе бюджета до края на месец октомври.

По повод на писмо, изпратено от Министерството на финансите до председателя на комисията по здравеопазване Костадин Ангелов, Асен Василев заяви, че с отхвърлянето на законопроектите, които да променят действащата нормативна уредба, министерството казва, че разчети няма и няма да прави нищо за увеличението на заплатите на младите лекари.