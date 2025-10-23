Промените в Закона за кадастъра влизат за окончателно приемане

Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерския съвет. Това е първата точка за днес, заложена в програмата на 51-Народно събрание тази седмица.

Миналата седмица парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление одобри измененията на второ четене. Те предвиждат нормативно нов подход при предоставянето на услуги с кадастрални, геодезически и специализирани данни. Целта е да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса чрез засилване на ролята на електронния документ.

Със законопроекта се очаква да се оптимизират вътрешно-административните процеси, което да доведе до балансирано натоварване на служителите и своевременното изпълнение на услугите. Ще бъдат въведени вътрешни електронни административни услуги, които ще бъдат използвани напълно безплатно от определен кръг органи и ведомства, както и от лица, изпълняващи публични функции.

Като следавща точка в дневния ред е ратификацията на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance – LOA) BU-P-LBL „Модул за GPS, осигуряващ поддръжка на „M-code“ за военни цели“ и на Изменение и допълнение № 2 (Amendment 2) на Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“.

Предвижда се депутатите да обсъдят и проект на Решение за приемане за сведение и вземане на акт от Конвенция № 191 относно безопасна и здравословна работна среда (последващи изменения), Препоръка № 207 към нея относно безопасна и здравословна работна среда (последващи изменения) и Препоръка № 208 относно качественото чиракуване, приети по време на 111-ата сесия на Международната конференция на труда през юни 2023 г. в Женева, Швейцария.