Близо 76 млн. лева са договорени по програмата за морско дело и рибарство

„Общият бюджет на Програмата „Морско дело, рибарство и аквакултури“ възлиза на над 237 милиона лева безвъзмездна финансова помощ, като до момента са сключени 91 договора за 75.8 милиона лева“, обяви заместник-министърът на земеделието и храните Лозана Василева, цитирана от кореспондент на БТА в Бургас.

Заместник-министърът участва в Международния форум „Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“. По оценка на Василева над 50% от бюджета на програмата се очаква да бъде договорен до края на 2025 година.

Тя се присъедини към общото мнение, изразено и от министъра на туризма Мирослав Боршош, и от министъра на околната среда и водите Манол Генов, че Черноморският регион е с ключова роля и може да се превърне в модел за синя икономика, каквато може да бъде развивана в океаните и моретата.

Според Лозана Василева черноморските общини трябва да бъдат авангардът на този процес чрез смели инвестиции в градовете, които да вървят ръка за ръка с опазването на околната среда.