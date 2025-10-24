Goldman Sachs се готви за сделка от 1 млрд. долара за спортната агенция Excel Sports

Американската банка Goldman Sachs се доближава до придобиването на мажоритарен дял в спортната агенция Excel Sports, която представлява известни имена като Тайгър Уудс, Кейтлин Кларк и Дерек Джетер. Сделката се оценява на близо 1 милиард долара. Дивизията за управление на активи на Goldman води преговори от последен етап за контролен дял в Excel Sports Management, като покупката се очаква да бъде финализирана и обявена възможно най-скоро. Goldman ще купи дела от частния фонд Shamrock Capital и ще запази управленския екип на агенцията.

Excel Sports е основана от спортния агент Джеф Шварц, който напуска IMG през 2002 г. и създава собствена фирма. По-късно към него се присъединяват бившите изпълнителни директори на IMG – Кейси Клоуз и Марк Стайнбърг. През последните две десетилетия агенцията се развива от нишова баскетболна фирма в една от най-влиятелните глобални спортни агенции, успешно предизвиквайки конкуренцията на Creative Artists Agency и Endeavor. Шварц остава водеща фигура в баскетбола, докато Клоуз и Стайнбърг са лидери в представителството на бейзбол и голф.

Сделката отразява бум на спортната индустрия, където растящите договори на спортистите и спонсорските сделки увеличават приходите на агенциите, които получават процент от сделките на клиентите си. Подобни примери в сектора включват продажбата на CAA на френския милиардер Франсоа-Анри Пино за 7 милиарда долара през 2023 г., както и придобиванията на GSE Worldwide и Endeavor от инвеститори като BC Partners и Silver Lake.

Спортът остава сравнително устойчив на проблемите в развлекателната индустрия, тъй като зрителите продължават да следят събития на живо, което поддържа стойността на телевизионната реклама и увеличава медийните права, оценката на отборите и заплатите на топ играчите. Допълнително развитие получава и американската колежанска спортна индустрия, след като NCAA позволи на студентите-атлети да получават заплащане – сектор, в който Excel активно се включва.

Сделката е част от по-широката стратегия на Goldman Sachs за разширяване на дивизията за управление на активи чрез корпоративни изкупувания и частни инвестиции, след като наскоро банката придоби и рисковия капиталов фонд Industry Ventures за близо 1 милиард долара.