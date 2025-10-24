Apple започва доставките на AI сървъри, произведени в САЩ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Технологичният гигант Apple обяви в четвъртък (23 октомври), че е започнал доставките на усъвършенствани сървъри за приложения с изкуствен интелект, произведени във фабрика в Хюстън, Тексас.

Тези сървъри са основна част от ангажимента на компанията да инвестира 600 милиарда долара в САЩ за напреднало производство, доставчици и други инициативи.

Главният оперативен директор на компанията Сабих Кан заяви, че тези сървъри ще захранват услугите Apple Intelligence и Private Cloud Compute. Компанията използва собствени чипове в новите си AI сървъри.

Според технологичният гигант, фабриката в Хюстън ще създаде хиляди нови работни места. Досега сървърите на компанията се произвеждаха в чужбина.

