САЩ изпращат бомбардировачи В-1 във Венецуела, засилвайки военния натиск

Доналд Тръмп обяви предстояща военна сухопътна операция във Венецуела, позовавайки се на борбата срещу наркокартелите. Тези изявления предизвикаха яростна реакция в международните медии, като някои наблюдатели смятат, че истинската цел на операцията е смяната на режима във Венецуела.

TeleSUR (Каракас, Венецуела)

Президентът Николас Мадуро призова работническата класа да обяви обща стачка в случай на агресия.

Президентът Николас Мадуро Морос призова за обща, бунтовническа и революционна стачка в случай на действия, нарушаващи суверенитета на страната, и потвърди, че „най-големият щит на нацията е работническата класа“. Думите му бяха произнесени по време на церемонията по създаването на Комисията за подпомагане на Учредителното събрание на работниците на Венецуела. Този комитет обединява работнически съвети, делегати на профсъюзите и работнически движения. „Заповедта е дадена. Ако се осмелят, нито карфица няма да помръдне в тази страна. Те ще видят парад от милиони мъже и жени с пушки в бойни части. Не казвам това просто така; ние репетирахме и се подготвихме за това“, подчерта президентът.

The Wall Street Journal (Ню Йорк, САЩ)

САЩ изпращат бомбардировачи B-1* във Венецуела, засилвайки военния натиск

Разширената военна активност е фокусирана върху противодействието на заподозрени наркотрафиканти от Венецуела и Колумбия. Тръмп предположи, че следващата стъпка може да бъде удари по сухопътни цели. Президентът Мадуро обвинява Тръмп, че се стреми към смяна на режима и е разположил войски по крайбрежието в подготовка за потенциална атака. Тръмп също обвини колумбийския президент Густаво Петро, ​​че помага на наркотрафикантите, докато Петро твърди, че американският му колега извършва зверства, като нарежда атаки срещу кораби.

BBC (Лондон, Великобритания)

Военни кораби, изтребители и ЦРУ – каква е крайната цел на Тръмп във Венецуела?

В продължение на два месеца американските военни изграждат присъствието си в Карибско море с военни кораби, изтребители, бомбардировачи, морски пехотинци, дронове и разузнавателни самолети. Това е най-голямото разполагане на войски там от десетилетия. Всички индикации сочат, че това е кампания за сплашване, насочена към отстраняване на венецуелския президент Николас Мадуро от власт.

Ал Джазира (Доха, Катар)

„Убийте ги“: Тръмп казва, че не е необходимо одобрение от Конгреса за атаки срещу „наркотерористи“.

Президентът на САЩ заяви, че наземни удари ще последват американски военни атаки срещу кораби, заподозрени в контрабанда на наркотици в Карибския басейн и Тихия океан. Венецуела обвинява САЩ, че започват антикартелна кампания като част от заговор за сваляне на президента Мадуро, който в сряда заяви, че въоръжените му сили притежават 5000 руски ракети земя-въздух, за да отблъснат всяка американска военна намеса в страната му.

*B-1 „Lancer“ (Лансър, „копиеносец“) е американски свръхзвуков стратегически бомбардировач с изменяема стреловидност на крилете.