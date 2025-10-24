България и Виетнам подписаха двустранни споразумения и договорености в редица области

Делегации на България и на социалистическа република Виетнам водени от премиерът Росен Желязков и от генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам, проведоха разговори в София за задълбочаването на стратегическото партньорство между двете страни.

В началото на диалога, премиерът ни изтъкна, че много виетнамски граждани са учили и работили в нашата страна, което е основа за надграждане на отношенията и изпълването им с практическо съдържание в приоритетни области:

„Вярвам, че несломимия дух, красота и впечатляващите икономически постижения на Виетнам няма нужда да бъдат представяни на българската общественост. Днес с генералния секретар генерал То Лам ще очертаем конкретните насоки за надграждане на връзките в широк кръг от приоритетни области на двустранните ни отношения“, каза той.

Ръководителят на виетнамската компартия То Лам благодари на премиера Желязков за гостоприемството. От името на партийни и държавни ръководители на страната си. То Лам подчерта, че България е първата страна на Балканите и втората в Източна Европа, с която Виетнам установява стратегическо партньорство.

Членството на България в Еврозоната от 1 януари догодина за Виетнам е знак, че България има дълбоката интеграция и нарастващата позиция в региона.

След пленарните разговори бяха подписани двустранни споразумения и договорености в областта на отбраната, вътрешната сигурност, външните работи, дигитализацията и социална политика. Документи за сътрудничество подписаха академиите на науките на двете страни. Област Перник също подписа споразумение за приятелство и сътрудничество с една от водещите провинции във Виетнам.