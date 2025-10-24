Жителите на дупнишкото село Баланово – предупредени да пият бутилирана вода

Жителите на дупнишкото село Баланово са били предупредени от Регионалната здравна инспекция да ползват бутилирана вода особено в случаите, когато приготвят храна за бебета и малки деца до три години. Това стана ясно от думите на министъра на здравеопазването Силви Кирилов в отговор на питане на депутата от „ДПС-Ново начало“ Николай Златарски, който се интересуваше от качеството на водата за питейно-битови цели в област Кюстендил.

Министър Кирилов призна, че през последните години са установени трайни несъответствия в качеството на водата на каптаж „Царичина“, в Големо село, община Бобов дол, който снабдява с питейна вода жителите на село Баланово в община Дупница.

Здравният министър добави, че резултатите от анализите на питейната вода в Баланово показват завишени стойности на сулфати, на обща твърдост, на калций, на електропроводимост, включително и на желязо – през 2024 година.

По отношение на цялата област Кюстендил данните на РЗИ за периода 2023-2025 г. отчитат, че във водата има несъответствия по микробиологични показатели за ешерихия коли, за мътност, цвят и вкус. За констатираните несъответствия на водоснабдителните дружества са издадени 47 предписания през 2023 г., 53 – през 2024 г. и 54 – до 30 септември 2025 година.

Все пак здравният министър отчете, че ВиК операторите са предприели някакви мерки с цел отстраняване на установените отклонения по микробиологични показатели в качеството на питейната вода. Те започнали механично почистване на водовземните съоръжения и на водопроводната мрежа, както и започнали да осигуряват непрекъснато и ефективно обеззаразяване на водата.

Така последните резултати от извършения радиологичен контрол на питейната вода в област Кюстендил показват, че качеството й съответства на изискванията, отчете здравният министър.