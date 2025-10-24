Денят по диагонал – 24 октомври 2025 г.

И на второ четене депутатите приеха промените в Закона за насърчаване на инвестициите, в които продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл“ в България ще става само след решение на Министерския съвет и при положителен доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“. По-конкретно става въпрос за сделки с дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай“ ООД, както и с дружествени права, дялове или акции в други юридически лица в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или на територията на трета държава, собственост на „Лукойл“ ОАО, Русия или свързани с него лица.

Правителството има изготвен ясен план за действие във връзка с въведените от САЩ санкции срещу руски петролни компании. Това бе заявено след съвещание при премиера Росен Желязков с участието на няколко министри. Енергийният министър Жечо Станков увери, че България разполага с гарантирани количества горива до края на годината и няма риск от недостиг. По думите на Станков, планът включва няколко фази.

Странно е, че прокурорската колегия на ВСС продължително време мълчи по инцидента с техния колега Иво Илиев, отбелязва Атанаска Дишева. По интересен е въпросът защо няма информация за заведено досъдебно производство срещу лицата, за които се твърди, че са изтръгвали показания, чрез натиск и заплахи. „Иска ми се да вярвам, че такова досъдебно производство е заведено и липсва само публичната информация за него. Ако пък Диан Иванов лъже за изтръгнатите показания, то трябва да има наказателно производство за набеждаване.“ Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Атанаска Дишева, член на съдийската колегия във ВСС.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев определи случилото се в пленарната зала между „Ново начало“ и „Възраждане“ като „театрални представления“. По повод обсъжданите промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на рафинерията „Лукойл Нефтохим“, той коментира, че въпросната поправка е в полза на Пеевски. Мирчев предупреди, че до 21 ноември, ако не се вземе решение за изключение или държавата не поеме контрол върху рафинерията, има много сериозен риск от криза на пазара на горива.

Формулата, по която се изчислява дялово разпределение в сметките за парно, не е прозрачна и не дава възможност за точно отчитане на индивидуалното потребление. Това констатира Съдът на Европейския съюз в ключово решение за потребителите в България. С него трябва да се съобразят всички институции у нас и да отменят сегашния вид на формулата, като тя бъде променена. Европейският съюз потвърди, че е допустимо всеки абонат в жилищен блок да плаща за топлинната енергия, подавана от тръбите и инсталациите, според размера на апартамента си, при условие че правилата за изчисляване на разходите гарантират прозрачност и точност на индивидуалното потребление.

Европейският съюз започна да говори за оръжия така, както до неотдавна говореше за климата, Зелената сделка и растежа. Дроновете станаха по-спешни от вятърните турбини. Думите „сигурност“ и „отбрана“ вече не звучат като абстрактни понятия от бюрократичен речник, а като реални икономически категории. Заедно с тази мъдрост обаче Европа откри, че сигурността също има цена и тя се измерва в трилиони. Новата реалност е безпощадна: защитата на Украйна и укрепването на собствените армии може да струва на континента, според анализатори, над 3 трилиона долара през следващото десетилетие. В този контекст съвместен дълг за отбрана, чието споменаване беше табу, започва да изглежда не като риск, а като необходимост.