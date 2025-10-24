Британски наркодилър организирал терористични атаки за „Вагнер“

Британски наркодилър е водил „продължителна кампания на тероризъм и саботаж на територията на Обединеното кралство“ от името на руската наемническа група „Вагнер“, предаде БНР.

21-годишният Дилън Ърл е признал пред Централния наказателен съд в Лондон, че през март миналата година е организирал нападението срещу склад в Източен Лондон, съхраняващ помощ за Украйна, включително сателитни терминали Starlink, което е престъпление съгласно Закона за националната сигурност.

По време на заседанието за произнасяне на присъдата прокурорът Дънкан Пени заяви, че поведението на Ърл е „фундаментално в противоречие с националните интереси и сигурност“ на Обединеното кралство и че той е бил напълно наясно, че извършва терористичен акт.

Разследването разкрива, че британецът е демонстрирал „готовност да стигне до крайности, включително да застраши човешки живот“. Той е извършил и други престъпления – запалил е ресторант и магазин за вино в квартал „Мейфеър“ и е отвлякъл собственика Евгений Чичваркин – руски милиардер, живеещ във Великобритания, обявен за обществен враг в Русия.

Освен това Ърл се е опитал да плати на британски войник за разузнавателна информация и е обсъждал опожаряването на склад в Чехия срещу 35 000 паунда, търсейки да наеме човек за палежа.

За атаката срещу склада с помощ за Украйна наркодилърът е трябвало да получи 9000 паунда от „Вагнер“, но му е платено по-малко, тъй като е изпълнил плана по-рано, без одобрението на своя ръководител.

Защитата на Ърл го описва като „лесна марионетка в ръцете на другите“, който търси „похвала и внимание“ и вижда света през „призмата на онлайн игрите„.