ГЕРБ предлага отмяна на „такса водомер“, но иска две цени за потребеното количество вода

ГЕРБ оттегля приетото на първо четене предложение на Министерския съвет и на регионалното министерство за вкарването на понятието „такса водомер“ в Закона за водоснабдяването и канализацията.

За сметка на това партията на Борисов ще предложи цената на водата да се определя спрямо потребеното количество.

„До 10 кубически метра потребено количество да си остане непроменена тарифата и над 10 кубически метра за онези, които пълнят басейни и поливат с питейна вода, да бъде по-висока цената“, заяви председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков в извънредно видеоизявление, качено на „Фейсбук“ страницата на ГЕРБ.

Според депутата от партията на Борисов, законопроектът е бил неразбран и недобре представен от МРРБ пред обществото.

„Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Не бе обяснено добре от колегите от МРРБ. Тези промени бяха насочени към гражданите с повече от едно жилище. По никакъв начин това, което мина на първо гласуване тази седмица – не касае всички собственици на жилища, които ги обитават целогодишно и употребяват вода за питейно-битови цели„, обясни Нанков.

В сряда депутатите приеха на първо четене цената на водата за домакинствата да се изчислява по 2 елемента – употребени кубични метри вода и достъп до услугите, т.нар. „такса водомер“. Задаващата се мярка породи обществено недоволство. При приемането ѝ Нанков настояваше, че практиката е разпространена в Европейския съюз и няма да повиши цената на водата в България.

Той коментира, че в момента ценообразуването в сметките за водата е крайно несправедливо и че има „граждани, които пълнят басейни и плащат същата цена на водата като на най-уязвимите граждани“.

Нанков обвини критикуващите законопроекта, че така всъщност пазят тези с по-високи доходи.