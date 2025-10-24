РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ГЕРБ предлага отмяна на „такса водомер“, но иска две цени за потребеното количество вода

ГЕРБ предлага отмяна на "таксата за водомер", но иска две цени за потребеното количество вода

ГЕРБ оттегля приетото на първо четене предложение на Министерския съвет и на регионалното министерство за вкарването на понятието „такса водомер“ в Закона за водоснабдяването и канализацията.

За сметка на това партията на Борисов ще предложи цената на водата да се определя спрямо потребеното количество.

„До 10 кубически метра потребено количество да си остане непроменена тарифата и над 10 кубически метра за онези, които пълнят басейни и поливат с питейна вода, да бъде по-висока цената“, заяви председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков в извънредно видеоизявление, качено на „Фейсбук“ страницата на ГЕРБ.

Според депутата от партията на Борисов, законопроектът е бил неразбран и недобре представен от МРРБ пред обществото.

„Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Не бе обяснено добре от колегите от МРРБ. Тези промени бяха насочени към гражданите с повече от едно жилище. По никакъв начин това, което мина на първо гласуване тази седмица – не касае всички собственици на жилища, които ги обитават целогодишно и употребяват вода за питейно-битови цели„, обясни Нанков.

В сряда депутатите приеха на първо четене цената на водата за домакинствата да се изчислява по 2 елемента – употребени кубични метри вода и достъп до услугите, т.нар. „такса водомер“. Задаващата се мярка породи обществено недоволство. При приемането ѝ Нанков настояваше, че практиката е разпространена в Европейския съюз и няма да повиши цената на водата в България.

Той коментира, че в момента ценообразуването в сметките за водата е крайно несправедливо и че има „граждани, които пълнят басейни и плащат същата цена на водата като на най-уязвимите граждани“.

Нанков обвини критикуващите законопроекта, че така всъщност пазят тези с по-високи доходи.  

