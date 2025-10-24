Депутатите включиха Законопроекта за насърчаване на инвестициите на второ четене

Петъчният ден започна с размяна на остри реплики между депутати от „Възраждане“ и МЕЧ в пленарната зала. След като първа точка за днес мнозинството заложи да гледа на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на „Лукойл“, Йордан Иванов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ поиска прегласуване и преди това проверка на кворума в залата.

Преди това от „Възраждане“ възнегодуваха какво налага спешното вкарване на законопроекта, приет вчера на комисия.

Проверката на кворума отчете 125 регистрирани депутати. Цончо Ганев от „Възраждане“ обвини „Морал, единство, чест“ и „Величие“, че са осигурили кворума на управляващите. Радостин Василев от МЕЧ обясни, че причината е, че пултовете не работят и заради това устройството на Николай Радулов е отчело грешен вот. Той се обърна към упрекналия го депутат от „Възраждане“ на малко име и го нарече „говореща, празна главо“, заради което получи забележка от председателя на Народното събрание. И Николай Радулов добави, че дори при проба на пулта му, за който бил получил уверение от квестора, че няма да отчете вот, се оказало, че се случва тъкмо обратното. Като реакция на това обяснение, Костадин Костадинов предложи да даде своя пулт на Радулов, а председателят на парламента потвърди казаното преди това от Радостин Василев, че пултовете не са нови – взети са от старото Народното събрание, обяснявайки, че това се дължи на факта, че обществената поръчка за нови устройства е била отменена.

Красимира Катинчарова от „Величие“ отговори на упреците на Цончо Ганев за това, че осигуряват кворума, обяснявайки, че всички техни привърженици са разбрали, че нейната парламентарна партия се регистрира в момента, в който има 121 депутати, които преди това са го направили.

Тя упрекна „Възраждане“, че се занимават с дребнотемия, че са вредни, тъй като са забравили главната тема – не да викат на „Величие“ – „двуличия“ и „фараони“, а да си припомнят, че настоящото правителство трябва да си ходи, защото е избрано от нелегитимен парламент.