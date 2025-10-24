Лидерите на ЕС подкрепиха въвеждането на възрастови ограничения за социалните мрежи

Лидерите на Европейския съюз се обявиха в подкрепа на въвеждането на възрастови ограничения за достъп до социалните мрежи, но подчертаха, че решението по този въпрос трябва да остане в ръцете на националните правителства. В декларация, приета по време на срещата на върха в Брюксел, Европейският съвет отбелязва значението на защитата на непълнолетните и възможността за определяне на минимална възраст за използване на социалните мрежи, като същевременно се зачитат националните правомощия.

Дискусията по темата се засили след призива на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за общоевропейски стандарт за минимална възраст за достъп до социалните медии. Според нея подобна мярка е съпоставима с ограниченията за употреба на тютюн и алкохол. Фон дер Лайен посочи Австралия като пример – страната прие закон, който ограничава достъпа до социалните платформи за лица под 16 години, като мярката ще влезе в сила през декември 2024 година.

Европейската комисия вече работи върху техническите механизми, които да направят възрастовите ограничения приложими. В процес на разработка е приложение за проверка на възрастта, което ще подпомага защитата на непълнолетните онлайн. До края на годината група експерти трябва да представи препоръки за най-добрия подход към прилагането на тези мерки в рамките на ЕС.