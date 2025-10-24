РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Правителството предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени на президентската администрация

Правителството предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени на президентската администрация

Министерският съвет внесе предложение за промени в Закона за Националната служба за охрана, с което част от автомобилите на службата ще бъдат прехвърлени на президентската администрация. Законопроектът, публикуван на сайта на парламента, предвижда също прехвърляне на съответните щатни бройки и служители, които досега са обслужвали президентската институция. В мотивите се посочва, че това няма да натовари държавния бюджет, тъй като средствата ще бъдат преразпределени между план-сметките на двете структури.

Промените идват, след като в началото на октомври парламентът реши НСО вече да не осигурява транспорт за Администрацията на президента – предложение, внесено от Калин Стоянов от „ДПС – Ново начало“. Според правителството с това решение е възникнал вакуум в транспортното обслужване на институцията на „Дондуков“ 2, което налага ново законодателно уреждане. Законопроектът уточнява, че автомобилите, предоставени на президентството, ще могат да се помещават и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия, определени със споразумение между двете страни.

В последните дни въпросът предизвика и политическо напрежение. Президентът Румен Радев коментира, че след като парламентът лиши администрацията му от служебен транспорт, е използвал личния си автомобил, а служителите му – собствените си коли за служебни ангажименти. В отговор на предложението за прехвърляне на автомобили, държавният глава заяви, че „държавата не е игра на колички“ и определи мярката като „данайски дар“, целящ компрометиране на институцията.

Президентът заяви, че Пеевски управлява, а Борисов изпълнява
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени