Правителството предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени на президентската администрация

Министерският съвет внесе предложение за промени в Закона за Националната служба за охрана, с което част от автомобилите на службата ще бъдат прехвърлени на президентската администрация. Законопроектът, публикуван на сайта на парламента, предвижда също прехвърляне на съответните щатни бройки и служители, които досега са обслужвали президентската институция. В мотивите се посочва, че това няма да натовари държавния бюджет, тъй като средствата ще бъдат преразпределени между план-сметките на двете структури.

Промените идват, след като в началото на октомври парламентът реши НСО вече да не осигурява транспорт за Администрацията на президента – предложение, внесено от Калин Стоянов от „ДПС – Ново начало“. Според правителството с това решение е възникнал вакуум в транспортното обслужване на институцията на „Дондуков“ 2, което налага ново законодателно уреждане. Законопроектът уточнява, че автомобилите, предоставени на президентството, ще могат да се помещават и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия, определени със споразумение между двете страни.

В последните дни въпросът предизвика и политическо напрежение. Президентът Румен Радев коментира, че след като парламентът лиши администрацията му от служебен транспорт, е използвал личния си автомобил, а служителите му – собствените си коли за служебни ангажименти. В отговор на предложението за прехвърляне на автомобили, държавният глава заяви, че „държавата не е игра на колички“ и определи мярката като „данайски дар“, целящ компрометиране на институцията.