РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Депутатите приеха годишните доклади за младежта от 2020 г. до 2022 година

младежи

С гласовете на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица, „Има такъв народ“, с един глас от „Алианс за права и свободи“ и с един от нечленуващите в парламентарна група парламентът прие годишните доклади за младежта от 2020 г. до 2022 година.

Против бяха депутатите от „Възраждане“. „Въздържал се“ гласуваха останалите депутати от АПС и народните представители от „Величие“. От МЕЧ изобщо не участваха в приемането на докладите.

В доклада за 2020 г. е отчетено, че през въпросната година младите хора на възраст от 15 до 29 г. са 985 044 души. Делът на преждевременно напусналите училище млади хора е 12.8%, като той остава трайно висок спрямо средните нива за ЕС, където е 9.9 процента. В същото време социалното министерство е отпускало пари на родителите на застрашените от изпадане от училище деца под формата на месечна целева помощ и за това е похарчило 85 млн. лева.

По отношение на заетостта тя е 39.41% сред младите хора на възраст от 15 г. до 29-годишна възраст. Като цяло 63% от младите хора, които работят, към 2020 г. са посочили, че са доволни от настоящата си работа. Други 30% са признали, че не са удовлетворени. Сред доволните от работата си 72% са били с висше образование.

Във връзка с участието в благотворителни акции в доклада за младежта за 2020 г. е отчетено, че 38% от младите не участват в подобни инициативи. В същото време 38% от младите са се включили в доброволчески акции, а 2% – в такива дейности в чужбина.

Само 3% от младите са заявили, че „много се интересуват“ от политическия живот в страната, а 43% от бъдещето на България са обявили, че гласуват. В същото време 33% от младите хора не отделят никакво време за четене на новини.

По отношение на противозаконните прояви сред младите в отчета за 2020 г. е записано, че непълнолетните лица от 14 г. до 17 г., които са извършили престъпление, са 3408 души, което е намаление спрямо 2012 г., когато те са били 4829 на брой.

В доклада за 2021 и 2022 г. е отчетено, че 75% от младите хора виждат полза от ученето през целия живот, но 32% смятат, че работодателите не признават знания, придобити чрез неформално обучение. От друга страна в малките населени места под 40% от младите оценяват образователната среда като добра, а под 30% виждат шанс за професионално развитие в родното си място.

Авторите на доклада за 2021 г. и 2022 г. са записали, че едва 56% от младежите спортуват редовно. Насилието е често срещано – 61% от младите са ставали свидетели на психическо насилие, 52% – на физическо, а 22% – на сексуално.

Важен извод от доклада за 2021 г. и 2022 г. е, че младежките организации страдат от финансова нестабилност, което застрашава устойчивостта на младежкия сектор.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени