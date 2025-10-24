Депутатите приеха годишните доклади за младежта от 2020 г. до 2022 година

С гласовете на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица, „Има такъв народ“, с един глас от „Алианс за права и свободи“ и с един от нечленуващите в парламентарна група парламентът прие годишните доклади за младежта от 2020 г. до 2022 година.

Против бяха депутатите от „Възраждане“. „Въздържал се“ гласуваха останалите депутати от АПС и народните представители от „Величие“. От МЕЧ изобщо не участваха в приемането на докладите.

В доклада за 2020 г. е отчетено, че през въпросната година младите хора на възраст от 15 до 29 г. са 985 044 души. Делът на преждевременно напусналите училище млади хора е 12.8%, като той остава трайно висок спрямо средните нива за ЕС, където е 9.9 процента. В същото време социалното министерство е отпускало пари на родителите на застрашените от изпадане от училище деца под формата на месечна целева помощ и за това е похарчило 85 млн. лева.

По отношение на заетостта тя е 39.41% сред младите хора на възраст от 15 г. до 29-годишна възраст. Като цяло 63% от младите хора, които работят, към 2020 г. са посочили, че са доволни от настоящата си работа. Други 30% са признали, че не са удовлетворени. Сред доволните от работата си 72% са били с висше образование.

Във връзка с участието в благотворителни акции в доклада за младежта за 2020 г. е отчетено, че 38% от младите не участват в подобни инициативи. В същото време 38% от младите са се включили в доброволчески акции, а 2% – в такива дейности в чужбина.

Само 3% от младите са заявили, че „много се интересуват“ от политическия живот в страната, а 43% от бъдещето на България са обявили, че гласуват. В същото време 33% от младите хора не отделят никакво време за четене на новини.

По отношение на противозаконните прояви сред младите в отчета за 2020 г. е записано, че непълнолетните лица от 14 г. до 17 г., които са извършили престъпление, са 3408 души, което е намаление спрямо 2012 г., когато те са били 4829 на брой.

В доклада за 2021 и 2022 г. е отчетено, че 75% от младите хора виждат полза от ученето през целия живот, но 32% смятат, че работодателите не признават знания, придобити чрез неформално обучение. От друга страна в малките населени места под 40% от младите оценяват образователната среда като добра, а под 30% виждат шанс за професионално развитие в родното си място.

Авторите на доклада за 2021 г. и 2022 г. са записали, че едва 56% от младежите спортуват редовно. Насилието е често срещано – 61% от младите са ставали свидетели на психическо насилие, 52% – на физическо, а 22% – на сексуално.

Важен извод от доклада за 2021 г. и 2022 г. е, че младежките организации страдат от финансова нестабилност, което застрашава устойчивостта на младежкия сектор.