Мъск изключи 2500 спътника Starlink, използвани от измамници в Азия

SpaceX на Илон Мъск изключи над 2500 устройства Starlink, използвани от измамници в Мианмар.

„Когато открием истински нарушения, предприемаме подходящи действия, включително сътрудничество с правоохранителните органи по целия свят“, каза Лорън Драйер, вицепрезидент на SpaceX по бизнес операциите на Starlink. „Например в Мианмар SpaceX проактивно идентифицира и изключи над 2500 комплекта Starlink близо до предполагаеми центрове за измами.“

Миналата седмица властите в Мианмар обявиха откриването на 30 „приемника и аксесоари“ на Starlink

по време на полицейска операция срещу център за киберизмами и спам. Напоследък престъпници активно примамват работници с обещания за високоплатени телефонни работни места, след което ги държат насилствено в измамнически кол центрове, които по същество са добре охранявани съоръжения в отдалечени райони на Мианмар и Камбоджа.

В средата на октомври Министерството на правосъдието на САЩ обяви завършването на

една от най-големите операции за разкриване на схема за измама с криптовалута.

По време на операцията бяха конфискувани 127 200 биткойна на стойност приблизително 15 милиарда долара. Министерството на правосъдието съобщи, че средствата са конфискувани от камбоджанския предприемач Чен Джи. Американските власти подчертаха, че предприемачът е използвал част от ресурсите на компанията, по-специално хазартното подразделение, за незаконните си операции, както и служители, които са били принудени да правят масови телефонни обаждания и да изпращат спам имейли, за да примамват клиенти в крипто измамни схеми.