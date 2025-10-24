Девет години затвор за убиеца на Ферарио Спасов, потвърдиха от ВКС

С окончателно решение на Върховния касационен съд (ВКС) Начо Пантелеев, който през 2023 г. при пътнотранспортно произшествие причини смъртта на футболния треньор Ферарио Спасов, ще лежи в затвора 9 години. По този начин тричленният състав на съда остава в сила постановлението на Апелативния съд – Велико Търново, с което наказанието на Пантелеев беше увеличено от 5 на 9 години „лишаване от свобода“. Освен това книжката на причинилия катастрофата, бе отнета за срок от 11 години.

Според върховните съдии Пантелеев е карал със 165 км/ч при разрешена скорост от 90 км/ч извън населено място, в резултат на което е причинил по непредпазливост смъртта на Ферарио Спасов. Деянието е квалифицирано като „особено тежък случай“, извършено при по-тежката форма на непредпазливост – престъпна самонадеяност, което завишава обществената опасност.

Съдът подчертава, че множеството предишни нарушения на Пантелеев, повечето от които за превишена скорост, сочат, че той представлява висока обществена опасност, а наложените му предходни санкции не са имали никакво поправително въздействие. Ето защо в мотивите на съдиите се отбелязва, че наказанието от 9 години е справедливо.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.