ЕС обвинява Meta и TikTok в нарушаване на правилата за прозрачност

Европейският съюз обвини Meta, че не успява да следи и премахва достатъчно ефективно незаконното съдържание в интернет, като се приближава към налагането на сериозна глоба на технологичния гигант за нарушение на водещите му цифрови правила.

В петък 24 октомври Европейската комисия – изпълнителният орган на ЕС – заяви, че Facebook и Instagram на Meta нямат лесен и достъпен механизъм, чрез който потребителите да сигнализират за незаконно съдържание, като например материали, свързани със сексуално насилие над деца или тероризъм.

„Нашите демокрации зависят от доверието. Това означава, че платформите трябва да дават възможност на потребителите да действат, да уважават техните права и да отварят системите си за обществен контрол. Законът за цифровите услуги (DSA) прави това задължение, а не избор,“

заяви комисарят по технологиите на ЕС Хена Виркунен.

Съгласно Закона за цифровите услуги (Digital Services Act, DSA), който задължава големите онлайн платформи да упражняват по-строг контрол върху съдържанието, компаниите, признати за нарушители, могат да бъдат глобени с до 6% от световния си годишен оборот.

Досега Брюксел не е наложил нито една глоба по този регламент.

Meta заяви, че не е съгласна с твърденията, че е нарушила DSA, и че продължава преговорите с Европейската комисия.

Регулаторите обвиниха и Facebook, Instagram и TikTok (собственост на китайската компания ByteDance), че са въвели тромави и ограничителни процедури за достъп до публични данни.

От TikTok заявиха, че компанията е отдадена на прозрачността и вече е направила значителни инвестиции в тази посока.

„Преглеждаме констатациите на Европейската комисия, но изискванията за облекчаване на защитите на данните поставят DSA и GDPR в пряко противоречие. Ако не е възможно пълно съответствие и с двата закона, призоваваме регулаторите да дадат яснота как да бъдат съгласувани тези задължения,“ заяви говорител на TikTok.

През май ЕС се приближи към налагане на глоба на TikTok, след като предварително заключи, че платформата е нарушила правилата, като не е осигурила достатъчно прозрачен архив на рекламите, който да позволява обществен контрол върху онлайн рекламата.

