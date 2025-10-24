Намаление на мигрантския натиск със 70% отчита МВР

МВР-шефът Даниел Митов откри днес международната конференция „България в Шенген“, която се провежда в София. Тя е част от поредица инициативи в рамките на Европейския съюз (ЕС), посветени на отбелязването на 40-годишнината от подписването на Шенгенското споразумение. В събитието участват водещи представители на различни български правоохранителни органи, наши партньори от съседните държави – членки на Шенген, агенции на ЕС в областта на вътрешните работи, както и международни и неправителствени организации.

Панелните дискусии са посветени на споделяне на добри практики, сътрудничеството с агенциите на ЕС и трети държави, използването на системи за сигурност в ерата на дигитализацията и изкуствения интелект, както и трансграничното оперативно сътрудничество за противодействие на контрабандата на мигранти и друга престъпна дейност.

Министър Митов припомни предизвикателствата, през които МВР и другите български институции преминаха до пълноправното членство: “ От 2007 година преминахме през множество проверки. Съумяхме да променим възприятието на служителите на МВР по отношение на трансграничното сътрудничество и с гордост мога да заявя, че днес нашият състав е част от общата култура на правоприлагане в ЕС. Изпълнихме множество технически критерии. Реорганизирахме дейността на граничните си органи, успешно въведохме най-високите стандарти и добри практики на ЕС, благодарение на което контролираме успешно миграционния натиск на една от най-чувствителните външни граници“, изтъкна министър Митов. „Днес с радост можем да се поздравим с факта, че България е пълноправен член на Шенгенското пространство – символ на свобода, но и на доверие и солидарност. На споделени ценности и споделена отговорност – за опазване на външните граници, борба с престъпността и споделена отговорност“, допълни той при откриването на конференцията.

Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов представи пред участниците във форума презентация на тема „Интегрирано гранично управление в България“. Ние сме сигурна външна граница на Европейския съюз и ставаме все по-сигурни , заяви главен комисар Златанов. „Две поредни години имаме по 70% намаление на мигрантския натиск. В момента фокусът е насочен към неутрализирането на престъпните групи, които се занимават с каналджийство и към уплътняването на първа и втора линия на границата“, разкри той.

След влизането ни в Шенген, основната цел на „Гранична полиция“ за тази и следващата година е да не допусне мигрантският поток да се измести през гръцката граница. Към момента успяваме, въпреки че има каналджийски групи, които се опитват да изместят трафика на мигранти оттам, обясни Златанов. „Процесите са глобални и няма как да има нулева миграция, но сега е на нива, които са плод на голям труд, и се опитваме да ги запазваме и подобряваме“, допълни той.



Конференцията се провежда с безвъзмездната финансова подкрепа на Европейската комисия, чрез Инструмента за управление на границите и визовата политика 2021-2027.