И министър Иван Иванов се обяви против таксата „водомер“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов призова депутатите да премахнат таксата „водомер“. Той коментира темата пред медиите в Болярово, където присъства на откриването на обновената сграда на общината, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост.

Иванов заяви, че не подкрепя предложените текстове в закона за ВиК и призова депутатите да ги отхвърлят изцяло, тъй като според него не са добре обмислени и съдържат спорни разпоредби. Той изрази надежда, че народните представители ще проявят разум и ще приемат закон, който да е в полза на гражданите, общините и ВиК операторите.

Регионалният министър обясни, че законопроектът е подготвян в продължение на няколко години от различни правителства и съдържа текстове, които основателно предизвикват недоволство сред хората. Иванов уточни, че проектът е внесен в Министерския съвет единствено заради задължението по Плана за възстановяване и устойчивост, от чието трето плащане зависи приемането му.

По думите му, замисълът на авторите на законопроекта е бил да се приложи механизъм, подобен на този за поддръжката на електропреносната мрежа, и да се въведе аналогичен принцип при ВиК системите. Той обаче призна, че липсва обществено разбиране и адекватен компенсаторен механизъм – например обезщетяване на потребителите при некачествена услуга или прекъсване.

Иванов подчерта, че ако депутатите успеят да намерят баланс в тази посока, би било добре да направят нужните промени. В същото време той предупреди, че ако законът не бъде приет, България рискува санкции от Европейската комисия, тъй като това е условие за третото плащане по Плана за възстановяване. Министърът допълни, че Министерството си е изпълнило ангажимента като е внесло законопроекта и че по-нататъшното решение е в ръцете на Народното събрание.