От правителството увериха, че имат план за действие във връзка със санкциите срещу руски петролни компании

Правителството има изготвен ясен план за действие във връзка с въведените от САЩ санкции срещу руски петролни компании. Това бе заявено след съвещание при премиера Росен Желязков с участието на няколко министри. Енергийният министър Жечо Станков увери, че България разполага с гарантирани количества горива до края на годината и няма риск от недостиг.

По думите на Станков, планът включва няколко фази. Първата е свързана с проверка и мониторинг на наличните запаси съвместно с Агенцията за съхранение на временните запаси. Втората предвижда превантивни мерки и въвличане на всички заинтересовани страни в изготвянето на конкретен оперативен план. Министърът призова политическите опоненти да не преекспонират темата и подчерта, че правителството действа координирано и прозрачно.

В срещата участва и министърът на правосъдието Георги Георгиев, който отговаря за Имотния и Търговския регистър. Той обясни, че санкциите включват ограничения за разпоредителни сделки със собствеността както на санкционираните компании майки, така и на техните дъщерни дружества.

Правосъдният министър допълни, че рафинерията в Бургас е стратегически обект за националната сигурност. По думите му, са предприети допълнителни мерки от страна на службите за сигурност и МВР заради инциденти в няколко европейски държави. „Това не е повод за паника, а за повишаване на вниманието, актуализация на оценката на риска и предприемане на адекватни действия“, каза той. И заключи, че Европа се намира в нова ситуация, на която партньорите търсят общ и ефективен отговор.