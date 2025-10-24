Парламентът ще разгледа годишни доклади за младежта

Годишен доклад за младежта за 2020 г. и Доклад за младежта за периода 2021-2022 г. ще разгледа парламентът според приетата седмична програма. Вносител е Министерският съвет.

Докладът за младежта за 2020 г. обобщава данни, предоставени от ресорни институции, общини и неправителствени организации, посочват от Комисията по въпросите на младежта и спорта към Народното събрание. Според данните в доклада делът на преждевременно напусналите училище млади хора през 2020 г. е 12,8 процента. Основните причини са икономически затруднения, ранни бракове и други. Около една трета от младите хора притежават документ за професионална квалификация, като най-висок дял се отчита при лицата с висше образование (59%), се констатира в документа. Неформалното образование остава слабо застъпено, въпреки признатата му значимост.

В доклада се посочва още, че 38% от всички осъдени лица през 2020 г. са млади хора на възраст между 14 и 29 години, което се определя като тревожен показател, особено за т.нар. NEET групи (млади хора извън образование, заетост и обучение). Акцент се поставя и върху необходимостта от подобрена междуинституционална координация.

Докладът за младежта за 2021–2022 г. отразява новите приоритети на Националната стратегия за младежта (2021–2030). Сред ключовите изводи в него са, че формалното образование получава положителна оценка от 62% от младите хора. Общо 75% от респондентите виждат полза от ученето през целия живот, но 32% смятат, че работодателите не признават знания, придобити чрез неформално обучение. Младите хора в малките населени места усещат липса на възможности за образование и реализация – под 40% оценяват образователната среда като добра, а под 30% виждат шанс за професионално развитие в родното си населено място, се отчита в доклада. Пандемията от Ковид-19 се отчита като фактор за промяна в образователните практики и ръст на психични затруднения. Сред констатациите е също ниската спортна активност – едва 56% от младежите спортуват редовно. Насилието е често срещано – 61% от младите са ставали свидетели на психическо насилие, 52% – на физическо, а 22% – на сексуално.

Младежките организации страдат от финансова нестабилност, което застрашава устойчивостта на младежкия сектор, е сред изводите в доклада. В него се очертава необходимостта от подобряване на достъпа до информация, значението на дигиталните канали, но и рискът от липса на проверена информация.

В редовния петъчен парламентарен контрол е предвидено да участват министрите Силви Кирилов, Мариан Бачев и Жечо Станков.